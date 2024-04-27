Лубинец заявил, что международный Красный Крест превратился в адвоката россиян

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинил Международную Федерацию Красного Креста в том, что она "превратилась в адвоката российских преступников".

Источник: Лубинец в Telegram

Детали: 15 марта сообщалось, что Лубинец направил письмо в Международную федерацию Красного креста с призывом провести прозрачное расследование деятельности российского КК, который, вероятно, нарушает принципы деятельности этой организации, в частности, принцип нейтральности.

Реклама:

В посте 27 апреля омбудсмен отметил, что на сайте МФКК появилась информация об оценке действий РКК.

Как отмечает Лубинец, на сайте федерации говорится, что РКК не имеет присутствия в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, однако ни слова не сказано, что ОКК действует на территории Крыма, хотя РКК украл в Крыму имущество Национального Общества Красного Креста Украины.

Он также возмутился реакцией МФКК на информацию СМИ о том, что РКК сотрудничал с лагерем "Артек" во временно оккупированном Крыму, а на директора этого лагеря наложили санкции за причастность к депортации украинских детей.

ВИДЕО ДНЯ

"В выводах федерации пока говорится только о том, что "партнерство РКК с лагерем "Артек" требует серьезного пересмотра". Эти слова выглядят жалко: ведь когда есть факты - нужно действие, а не рассмотрение ситуации с разных сторон", - пишет Лубинец.

Он также отмечает, что проверка МФКК показала, что некоторые лица из РКК делали политические заявления, которые не соответствуют принципам организации. Относительно руководителя РКК, который и подписал соглашение с лагерем "Артек", говорится, что он уже не причастен к политическим организациям в РФ. Омбудсмен добавляет, что "выйти из организации, это одно дело, но может ли человек, который пропагандировал войну, изменить взгляды?".

По мнению Лубинца "заявление федерации выглядит как попытка спасти имя и репутацию Российского Красного Креста, а также только показывает бессилие и устарелость системы".

Прямая речь Лубинца: "В то же время речь идет о том, что в дальнейшем группа федерации, которая создана для проверки действий РКК, в течение ближайших 4-х месяцев предоставит свои выводы. Такие действия считаю со стороны МФКК прямым подыгрыванием агрессии РФ. Надеюсь, что они не будут такими слабыми и бессильными.

Международные организации не могут молчанием подыгрывать российской агрессии! Иначе они не помогают, а только вредят мировому правопорядку! Считаю, что МФКК, организация с мировым именем, превратилась в адвоката российских преступников".

Больше деталей: Омбудсмен добавил, что новый президент МФКК готова провести с ним встречу, и он планирует во время встречи затронуть указанные вопросы.