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Росіяни атакували 10 громад Сумщини, на одну з них скинули 16 мін

Ольга Глущенко Неділя, 28 квітня 2024, 02:28
Росіяни атакували 10 громад Сумщини, на одну з них скинули 16 мін
наслідки обстрілів Сумської області, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області на одну із громад скинули 16 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 112 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: На Юнаківську громаду з території РФ ворожий БпЛА скинув ВОГ, 5 вибухів.

По Новослобідськаій громаді ворог бив з артилерії, мінометів, РСЗВ. Загалом – 31 вибух.

На територію Краснопільської громади росіяни скинули 16 мін.

ВІДЕО ДНЯ

У Зноб-Новгородській громаді зафіксували мінометний обстріл, 7 вибухів.

По Хотінській громаді ворог вдарив з мінометів та артилерії – 10 вибухів.

У Великописарівській громаді були обстріли з РСЗВ та артилерії – теж 10 вибухів.

По Глухівській громаді ворог здійснив артилерійський обстріл, 6 вибухів.

На Есманьську громаду росіяни скинули міну.

На Середино-Будську громаду з ворожого БПЛА здійснено скидання ВОГ, 3 вибухи.

У Білопільській громаді зафіксували артилерійський обстріл і обстріл з гранатомета – 13 вибухів.

У Миколаївській громаді зафіксували 10 вибухів внаслідок мінометного обстрілу.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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