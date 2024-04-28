Росіяни атакували 10 громад Сумщини, на одну з них скинули 16 мін
Протягом минулого дня росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області на одну із громад скинули 16 мін.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 112 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".
Деталі: На Юнаківську громаду з території РФ ворожий БпЛА скинув ВОГ, 5 вибухів.
По Новослобідськаій громаді ворог бив з артилерії, мінометів, РСЗВ. Загалом – 31 вибух.
На територію Краснопільської громади росіяни скинули 16 мін.
У Зноб-Новгородській громаді зафіксували мінометний обстріл, 7 вибухів.
По Хотінській громаді ворог вдарив з мінометів та артилерії – 10 вибухів.
У Великописарівській громаді були обстріли з РСЗВ та артилерії – теж 10 вибухів.
По Глухівській громаді ворог здійснив артилерійський обстріл, 6 вибухів.
На Есманьську громаду росіяни скинули міну.
На Середино-Будську громаду з ворожого БПЛА здійснено скидання ВОГ, 3 вибухи.
У Білопільській громаді зафіксували артилерійський обстріл і обстріл з гранатомета – 13 вибухів.
У Миколаївській громаді зафіксували 10 вибухів внаслідок мінометного обстрілу.