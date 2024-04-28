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Россияне атаковали 10 громад Сумщины, на одну из них сбросили 16 мин

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 02:28
Россияне атаковали 10 громад Сумщины, на одну из них сбросили 16 мин
последствия обстрелов Сумской области, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 20 обстрелов Сумской области, на одну из громад сбросили 16 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 112 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Глуховская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: На Юнаковскую громаду с территории РФ вражеский БпЛА сбросил ВОГ, 5 взрывов.

По Новослободской громаде враг бил из артиллерии, минометов, РСЗО. В общем – 31 взрыв.

На территорию Краснопольской громады россияне сбросили 16 мин.

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В Зноб-Новгородской громаде зафиксировали минометный обстрел, 7 взрывов.

По Хотинской громаде враг ударил из минометов и артиллерии – 10 взрывов.

В Великописаревской громаде были обстрелы из РСЗО и артиллерии – тоже 10 взрывов.

По Глуховской громаде враг совершил артиллерийский обстрел, 6 взрывов.

На Есманьскую громаду россияне сбросили мину.

На Середино-Будскую громаду с вражеского БПЛА осуществлен сброс ВОГ, 3 взрыва.

В Белопольской громаде зафиксировали артиллерийский обстрел и обстрел из гранатомета – 13 взрывов.

В Николаевской громаде зафиксировали 10 взрывов в результате минометного обстрела.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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