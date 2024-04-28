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Блінкен знову вирушає на Близький Схід і відвідає Ізраїль – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 28 квітня 2024, 05:00
Блінкен знову вирушає на Близький Схід і відвідає Ізраїль – ЗМІ
Блінкен, фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить сьомий візит на Близький Схід у рамках дипломатичної місії в регіон з моменту початку війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Джерело: The Associated Press із посиланням на Держдеп США і представника ізраїльського МЗС

Деталі: Блінкен вирушає до Саудівської Аравії в понеділок, через два дні після повернення до Вашингтона після поїздки до Китаю. Він візьме участь у конференції Всесвітнього економічного форуму і зустрінеться з міністрами закордонних справ арабських країн в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

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Представник ізраїльського МЗС повідомив, що у вівторок Блінкен відвідає Ізраїль, про це не згадується в повідомленні Державного департаменту про маршрут Блінкена.

Нагадаємо: Блінкен під час візиту до Пекіна підтвердив, що Білий дім готовий до нових санкцій проти Китаю в разі, якщо він продовжить підтримувати Росію у її повномасштабній війні проти України.

Теми: СШАБлизький СхідІзраїль
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