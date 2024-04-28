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Блинкен снова отправляется на Ближний Восток и посетит Израиль – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 05:00
Блинкен снова отправляется на Ближний Восток и посетит Израиль – СМИ
Блинкен, фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит седьмой визит на Ближний Восток в рамках дипломатической миссии в регион с момента начала войны между Израилем и ХАМАС.

Источник: The Associated Press со ссылкой на Госдеп США и представителя израильского МИД

Детали: Блинкен отправляется в Саудовскую Аравию в понедельник, через два дня после возвращения в Вашингтон после поездки в Китай. Он примет участие в конференции Всемирного экономического форума и встретится с министрами иностранных дел арабских стран в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

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Представитель израильского МИД сообщил, что во вторник Блинкен посетит Израиль, об этом не упоминается в сообщении Государственного департамента о маршруте Блинкена.

Напомним: Блинкен во время визита в Пекин подтвердил, что Белый дом готов к новым санкциям против Китая в случае, если он продолжит поддерживать Россию в полномасштабной войне против Украины.

Темы: СШАБлижний ВостокИзраиль
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