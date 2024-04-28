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У Миколаєві пролунали вибухи, зайнялася пожежа

Ольга Глущенко Неділя, 28 квітня 2024, 07:44
У Миколаєві пролунали вибухи, зайнялася пожежа
фото: ДСНС

На світанку 28 квітня в Миколаєві під час оголошеної повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Джерело: Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ДСНС

Пряма мова: "Вибухи у Миколаєві. З’ясовуємо. Надам інформацію згодом".

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Оновлено: Вранці Сєнкевич уточнив, що російський агресор атакував Миколаїв дронами.

Внаслідок удару сталась пожежа на рекреаційному об'єкті.

За його словами, наразі займання на площі 20 м кв. ліквідували рятувальники. Є пошкодження.

ВІДЕО ДНЯ

У ДСНС зазначили, що внаслідок ворожого удару БпЛА по місту пошкоджено будівлю готелю. Пожежа була ліквідована.

В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об‘єкт інфраструктури.

 
наслідки удару по Миколаєву в ніч на 28 квітня, фото: ДСНС
 
наслідки удару по Миколаєву в ніч на 28 квітня, фото: ДСНС

Теми: Миколаїввибух
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