У Миколаєві пролунали вибухи, зайнялася пожежа
Неділя, 28 квітня 2024, 07:44
На світанку 28 квітня в Миколаєві під час оголошеної повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.
Джерело: Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ДСНС
Пряма мова: "Вибухи у Миколаєві. З’ясовуємо. Надам інформацію згодом".
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Оновлено: Вранці Сєнкевич уточнив, що російський агресор атакував Миколаїв дронами.
Внаслідок удару сталась пожежа на рекреаційному об'єкті.
За його словами, наразі займання на площі 20 м кв. ліквідували рятувальники. Є пошкодження.
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У ДСНС зазначили, що внаслідок ворожого удару БпЛА по місту пошкоджено будівлю готелю. Пожежа була ліквідована.
В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об‘єкт інфраструктури.