У Миколаєві пролунали вибухи, зайнялася пожежа

На світанку 28 квітня в Миколаєві під час оголошеної повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Джерело: Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ДСНС

Пряма мова: "Вибухи у Миколаєві. З’ясовуємо. Надам інформацію згодом".

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Оновлено: Вранці Сєнкевич уточнив, що російський агресор атакував Миколаїв дронами.

Внаслідок удару сталась пожежа на рекреаційному об'єкті.

За його словами, наразі займання на площі 20 м кв. ліквідували рятувальники. Є пошкодження.

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У ДСНС зазначили, що внаслідок ворожого удару БпЛА по місту пошкоджено будівлю готелю. Пожежа була ліквідована.

В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об‘єкт інфраструктури.

наслідки удару по Миколаєву в ніч на 28 квітня, фото: ДСНС