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В Николаеве прогремели взрывы, возник пожар

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 07:44
В Николаеве прогремели взрывы, возник пожар
фото: ГСЧС

На рассвете 28 апреля в Николаеве во время объявленной воздушной тревоги раздались звуки взрывов.

Источник: Городской голова Николаева Александр Сенкевич, ГСЧС

Прямая речь: "Взрывы в Николаеве. Выясняем выясняем. Предоставим информацию позже".

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Обновлено: Утром Сенкевич уточнил, что российский агрессор атаковал Николаев дронами.

В результате удара произошел пожар на рекреационном объекте.

По его словам, сейчас возгорание на площади 20 м кв. ликвидировали спасатели. Есть повреждения.

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В ГСЧС отметили, что в результате вражеского удара БпЛА по городу повреждено здание отеля. Пожар был ликвидирован.

В другом отеле рядом выбиты окна, повреждены автомобили. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры.

 
последствия удара по Николаеву в ночь на 28 апреля, фото: ГСЧС
 
последствия удара по Николаеву в ночь на 28 апреля, фото: ГСЧС

Темы: Николаеввзрыв
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