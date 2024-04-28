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В Іраку ухвалили до 15 років ув’язнення за одностатеві стосунки – ВВС

Ольга Глущенко Неділя, 28 квітня 2024, 06:30
В Іраку ухвалили до 15 років ув’язнення за одностатеві стосунки – ВВС
Фото: Getty Images

Парламент Іраку ухвалив законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність за одностатеві стосунки терміном ув'язнення від 10 до 15 років.

Джерело: ВВС

Деталі: Згідно з новим законом, трансгендерні особи також можуть потрапити до в'язниці на термін від одного до трьох років.

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Прихильники змін кажуть, що вони допоможуть захистити релігійні цінності в країні.

Правозахисники стверджують, що це ще одна "чорна мітка" у послужному списку порушень прав ЛГБТ-осіб в Іраку.

Тим, хто пропагує гомосексуалізм або проституцію, лікарі, які проводять операції зі зміни статі, чоловіки, які "навмисно" поводяться як жінки, і ті, хто займається "підміною дружин", також будуть загрожувати тюремним ув'язненням згідно з новим законодавством.

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ВВС додає, що попередній варіант законопроєкту – поправка до закону про боротьбу з проституцією, який був прийнятий наприкінці 1980-х років – пропонував смертну кару за одностатеві стосунки.

Однак він був змінений після того, як зіткнувся з опозицією з боку США та інших західних країн.

Видання нагадує, що основні іракські політичні партії в останні роки посилили критику прав ЛГБТ, а на протестах спалювали веселкові прапори.

Разом з тим Державний департамент США у своїй заявив, що прийняття таких рішень Іраком несе загрозу правам і свободам людини.

Крім того, прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон назвав ці поправки "небезпечними і такими, що викликають занепокоєння".

"Ми закликаємо уряд Іраку захищати права і свободи всіх людей без винятку", – наголосив Кемерон.

Теми: ІракЛГБТкримінал
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