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В Ираке утвердили до 15 лет заключения за однополые отношения – ВВС

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 06:30
В Ираке утвердили до 15 лет заключения за однополые отношения – ВВС
Фото: Getty Images

Парламент Ирака принял законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за однополые отношения сроком заключения от 10 до 15 лет.

Источник: ВВС

Детали: Согласно новому закону, трансгендерные лица также могут попасть в тюрьму на срок от одного до трех лет.

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Сторонники изменений говорят, что они помогут защитить религиозные ценности в стране.

Правозащитники утверждают, что это еще одна "черная метка" в послужном списке нарушений прав ЛГБТ-лиц в Ираке.

Тем, кто пропагандирует гомосексуализм или проституцию, врачи, которые проводят операции по смене пола, мужчины, которые "намеренно" ведут себя как женщины, и те, кто занимается "подменой жен", также будут угрожать тюремным заключением согласно новому законодательству.

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ВВС добавляет, что предыдущий вариант законопроекта - поправка к закону о борьбе с проституцией, который был принят в конце 1980-х годов - предлагал смертную казнь за однополые отношения.

Однако он был изменен после того, как столкнулся с оппозицией со стороны США и других западных стран.

Издание напоминает, что основные иракские политические партии в последние годы усилили критику прав ЛГБТ, а на протестах сжигали радужные флаги.

Вместе с тем Государственный департамент США в своей заявил, что принятие таких решений Ираком несет угрозу правам и свободам человека.

Кроме того, премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон назвал эти поправки "опасными и вызывающими беспокойство".

"Мы призываем правительство Ирака защищать права и свободы всех людей без исключения", - подчеркнул Кэмерон.

Темы: ИракЛГБТкриминал
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