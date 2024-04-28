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Вночі ворог атакував Україну 4 "Шахедами" і 5 БпЛА невстановленого типу – зведення

Ольга Глущенко Неділя, 28 квітня 2024, 07:28
Вночі ворог атакував Україну 4 Шахедами і 5 БпЛА невстановленого типу – зведення
фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 28 квітня росіяни здійснили атаку на Україну чотирма "Шахедами" і п’ятьма дронами невстановленого типу.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ, Повітряні сили

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 4 БпЛА типу "Shahed" та 5 БпЛА невстановленого типу.

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Силами та засобами протиповітряної оборони України  всі БпЛА типу "Shahed" та 1 БпЛА невстановленого типу було знищено".

Дослівно ПС: "В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири "Шахеди" знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині".

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень.

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Загалом, ворог завдав 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак у районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів на Донеччині.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 8 атак у районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 35 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти 2 рази атакували позиції українських захисників у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів.

разом з тим авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління та 2 радіолокаційних станціях ворога.

Теми: ГенштабШахедбезпілотникивійна
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