Ночью враг атаковал Украину 4 «Шахедами» и 5 БпЛА неустановленного типа – сводка

В ночь на 28 апреля россияне совершили атаку на Украину четырьмя "Шахедами" и пятью дронами неустановленного типа.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ, Воздушные силы

Дословно: "Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - задействовали 4 БпЛА типа „Shahed" и 5 БпЛА неустановленного типа.

Реклама:

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все БПЛА типа "Shahed" и 1 БПЛА неустановленного типа были уничтожены".

Дословно ВС: "В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп Воздушных Сил все четыре "Шахеда" уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Один беспилотник неустановленного типа уничтожен МОГ Сил обороны Украины на Николаевщине".

Детали: За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений.

ВИДЕО ДНЯ

В общем, враг нанес 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении украинские воины отбили 13 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг провел 14 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов в Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отбили 8 атак в районах населенных пунктов Спирное, Выемка, Ивановское, Клищеевка и Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 35 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении защитники продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковеевка и западнее Победы Донецкой области, где враг 13 раз пытался прорвать оборону.

На Ореховском направлении оккупанты 2 раза атаковали позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

На Херсонском направлении враг в течение минувших суток наступательных (штурмовых) действий не вел.

Вместе с тем авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 пункту управления и 2 радиолокационных станциях врага.