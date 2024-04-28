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Росія знову втратила понад тисячу військових за добу

Роман ПетренкоНеділя, 28 квітня 2024, 08:22
Росія знову втратила понад тисячу військових за добу
український воїн, фото: генштаб

Російські збройні сили втратили 27 квітня 1096 осіб на полі бою, а також 43 артсистеми та 11 танків.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 466150 (+1096) осіб,
  • танків ‒ 7279 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13991 (+20) од,
  • артилерійських систем – 11948 (+43) од,
  • РСЗВ – 1050 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 776 (+1) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9507 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 2124 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16065 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1971 (+3)

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війні
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