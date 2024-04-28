Россия снова потеряла более тысячи военных за сутки
Воскресенье, 28 апреля 2024, 08:22
Российские вооруженные силы потеряли 27 апреля 1096 человек на поле боя, а также 43 артсистемы и 11 танков.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 466150 (+1096) человек,
- танков - 7279 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 13991 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 11948 (+43) ед,
- РСЗО - 1050 (+1) ед,
- средства ПВО - 776 (+1) ед,
- самолетов - 348 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9507 (+22),
- крылатые ракеты - 2124 (+0),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16065 (+46) ед,
- специальная техника - 1971 (+3)
Данные уточняются.