Херсонщина: росіяни влучили в об’єкт критичної інфраструктури та навчальний заклад

Російські окупанти 27 квітня атакували Херсонську область, є влучання у житлові квартали та об’єкт критичної інфраструктури.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За даними влади, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

Реклама:

Були зафіксовані влучання у вищий навчальний заклад, об’єкт критичної інфраструктури, сільгосппідприємство, господарські будівлі, гараж та приватні автомобілі.

За інформацією, противник обстрілював Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Михайлівку, Станіслав, Новокаїри, Козацьке, Берислав, Гаврилівку, Берегове, Токарівку, Новоберислав, Костирку, Придніпровське, Велетенське, Антонівку, Інженерне, Садове, Молодіжне.

Також ворог опівдні вдарив ракетою по Херсону, а у неділю на світанку наніс авіаційний удар КАБами по Бериславському і Херсонському районах.