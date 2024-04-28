Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Херсонщина: росіяни влучили в об’єкт критичної інфраструктури та навчальний заклад

Роман ПетренкоНеділя, 28 квітня 2024, 08:40
Херсонщина: росіяни влучили в об’єкт критичної інфраструктури та навчальний заклад
deepstate

Російські окупанти 27 квітня атакували Херсонську область, є влучання у житлові квартали та об’єкт критичної інфраструктури.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За даними влади, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

Реклама:

Були зафіксовані влучання у вищий навчальний заклад, об’єкт критичної інфраструктури, сільгосппідприємство, господарські будівлі, гараж та приватні автомобілі.

За інформацією, противник обстрілював Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Михайлівку, Станіслав, Новокаїри, Козацьке, Берислав, Гаврилівку, Берегове, Токарівку, Новоберислав, Костирку, Придніпровське, Велетенське, Антонівку, Інженерне, Садове, Молодіжне.

Також ворог опівдні вдарив ракетою по Херсону, а у неділю на світанку наніс авіаційний удар КАБами по Бериславському і Херсонському районах.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Херсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни обстріляли Козацьке на Херсонщині: 3 поранених, один з них "важкий"
На Херсонщині заборонили відвідувати прибережні території вздовж Дніпра
Росіяни влучили в торговий центр і дитсадок на Херсонщині: поранили 6 людей
Останні новини
17:22
Зеленський на Ставці доручив пришвидшити надходження зброї від партнерів на фронт
17:16
ОПЕК+ може продовжити скорочення видобутку нафти – Reuters
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
Усі новини...
Реклама:
Реклама: