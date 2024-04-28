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Херсонщина: россияне попали в объект критической инфраструктуры и учебное заведение

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 08:40
Херсонщина: россияне попали в объект критической инфраструктуры и учебное заведение
deepstate

Российские оккупанты 27 апреля атаковали Херсонскую область, есть попадания в жилые кварталы и объект критической инфраструктуры.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: По данным властей, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и 8 частных домов.

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Были зафиксированы попадания в высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, сельхозпредприятие, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

По информации, противник обстреливал Кизомыс, Днепровское, Янтарное, Михайловку, Станислав, Новокаиры, Казацкое, Берислав, Гавриловку, Береговое, Токаревку, Новоберислав, Костырку, Приднепровское, Велетенское, Антоновку, Инженерное, Садовое, Молодежное.

Также враг в полдень ударил ракетой по Херсону, а в воскресенье на рассвете нанес авиационный удар КАБами по Бериславскому и Херсонскому районам.

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Темы: Херсонская область
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