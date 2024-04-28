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Окупанти заявили про збиття 17 БПЛА над Росією, частину - біля нафтобази

Роман ПетренкоНеділя, 28 квітня 2024, 09:10
Окупанти заявили про збиття 17 БПЛА над Росією, частину - біля нафтобази
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Міноборони РФ заявило, нібито в ніч на неділю засобами ППО було знищено і перехоплено сімнадцять українських БПЛА.

Джерело: Міноборони РФ, губернатор Калузької області Владислав Шапша

Деталі: За словами місцевої влади, вночі о 3.40 в районі нафтобази міста Людиново сталося "падіння" трьох БПЛА. Постраждалих і руйнувань нібито немає.

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Міноборони РФ нарахувало 17 БПЛА, нібито всі збили, з яких: дев'ять - над територією Брянської області, три - над Курською областю, два - над Бєлгородською областю і три - над територією Калузької області.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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