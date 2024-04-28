Оккупанты заявили о сбитии 17 БПЛА над Россией, часть – возле нефтебазы

Минобороны РФ заявило, якобы в ночь на воскресенье средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА.

Источник: Минобороны РФ, губернатор Калужской области Владислав Шапша

Детали: По словам местных властей, ночью в 3.40 в районе нефтебазы города Людиново произошло "падение" трех БПЛА. Пострадавших и разрушений якобы нет.

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Минобороны РФ насчитало 17 БПЛА, якобы все сбили, из которых: девять – над территорией Брянской области, три – над Курской областью, два – над Белгородской областью и три – над территорией Калужской области.