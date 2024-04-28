Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Марія Ємець, Роман ПетренкоНеділя, 28 квітня 2024, 10:07
У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин
ілюстративне фото: Polizei München

Поліція німецької Баварії повідомила смертельний інцидент перед торговим центром у місті Мурнау, внаслідок якого померли двоє громадян України; підозрюваний у вбивстві – громадянин Росії.

Джерело: поліція, "Європейська правда"

Деталі: Сповіщення про двох чоловіків з тяжкими пораненнями у Мурналу надійшло близько 17:20 у суботу. На час приїзду медиків один чоловік вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.  

Реклама:

Загиблі виявилися 23-річним і 36-річним громадянами України, які проживали у сусідньому районі Гарміш-Партенкірхен. 

Після негайних слідчих дій неподалік від місця події затримали 57-річного підозрюваного – громадянина Росії, чоловіка затримали у нього вдома. 

Кримінальна поліція під керівництвом прокуратури Мюнхена розслідує подію як подвійне вбивство. Прокуратура просить суд обрати запобіжним заходом арешт, питання розглянуть вже у неділю. 

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці намагаються встановити загальні обставини події та можливі мотиви. У зв’язку з цим шукають свідків, які можуть повідомити будь-яку корисну інформацію.  

Нагадаємо: У лютому в Німеччині викликала резонанс загибель 17-річного баскетболіста з України Володимира Єрмакова після нападу компанії молодих людей. 

Невдовзі у лікарні помер інший постраждалий у результаті цього ж нападу – 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко.

Теми: Німеччинаукраїнці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
Німеччина
Глава МЗС Німеччини і генсек НАТО на секретній вечері говорили про Україну − Bild
У США сподіваються, що надання Україні ATACMS спонукає Німеччину до рішення щодо Taurus
Українці зможуть лишатися у Німеччині попри протермінований паспорт
Останні новини
17:22
Зеленський на Ставці доручив пришвидшити надходження зброї від партнерів на фронт
17:16
ОПЕК+ може продовжити скорочення видобутку нафти – Reuters
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
Усі новини...
Реклама:
Реклама: