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В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Мария Емец, Роман ПетренкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 10:07
В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин
иллюстративное фото: Polizei München

Полиция немецкой Баварии сообщила о смертельном инциденте перед торговым центром в городе Мурнау, в результате которого погибли двое граждан Украины; подозреваемый в убийстве – гражданин России.

Источник: сообщение полиции, "Европейская правда"

Детали: Оповещение о двух мужчинах с тяжелыми ранениями в Мурналу поступило около 17:20 в субботу. На момент приезда медиков один из них уже умер. Второй, который тоже имел тяжелые ранения, вскоре умер в больнице.

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Погибшие оказались 23-летним и 36-летним гражданами Украины, которые проживали в соседнем районе Гармиш-Партенкирхен.

После немедленных следственных действий неподалеку от места происшествия задержали 57-летнего подозреваемого – гражданина России, мужчину задержали у него дома.

Уголовная полиция под руководством прокуратуры Мюнхена расследует происшествие как двойное убийство. Прокуратура просит суд избрать мерой пресечения арест, вопрос рассмотрят уже в воскресенье.

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Правоохранители пытаются установить общие обстоятельства происшествия и возможные мотивы. В связи с этим ищут свидетелей, которые могут сообщить любую полезную информацию.

Напомним: В феврале в Германии вызвала резонанс гибель 17-летнего баскетболиста из Украины Владимира Ермакова после нападения на него с другом компании молодых людей.

Вскоре в больнице скончался другой пострадавший в результате этого же нападения – 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко.

Темы: Германияукраинцы
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