Росіяни поранили чотирьох цивільних на Харківщині та Донеччині

Четверо цивільних були поранені у Харківській та Донецькій областях внаслідок російських обстрілів.

Джерело: Харківська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: Внаслідок влучання у Вовчанську ворожого FPV-дрона у вантажний автомобіль зросла кількість поранених. Двох водіїв віком 53 та 59 госпіталізовано до медичного закладу.

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На Донеччині у Мар'їнській громаді 2 людини поранено в Красногорівці, обстріляні Катеринівка і Костянтинівка.

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 126 людей, у тому числі 12 дітей.