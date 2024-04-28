Россияне ранили четырех гражданских в Харьковской и Донецкой областях
Воскресенье, 28 апреля 2024, 11:00
Четверо гражданских были ранены в Харьковской и Донецкой областях в результате российских обстрелов.
Источник: Харьковская ОВА, Донецкая ОВА
Детали: В результате попадания в Волчанске вражеского FPV-дрона в грузовой автомобиль возросло количество раненых. Двух водителей в возрасте 53 и 59 лет госпитализированы в медицинское учреждение.
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В Донецкой области в Марьинской громаде 2 человека ранены в Красногоровке, обстреляны Екатериновка и Константиновка.
Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
С линии фронта эвакуированы 126 человек, в том числе 12 детей.
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