Росіяни вдарили по приватному будинку в Куп’янську, з-під завалів дістали жінку
Неділя, 28 квітня 2024, 12:19
Вранці 28 квітня російські війська атакували Харківську область, є поранені серед цивільних.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: О 09:50 окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено 2 приватні будинки, без постраждалих.
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Пізніше ворог завдав удару по місту Куп'янськ, боєприпас влучив у приватний будинок.
До прибуття ДСНС з-під завалу деблокували 36-річну жінку.
Також внаслідок обстрілу травм зазнав 52-річний чоловік, із пораненням живота потерпілого госпіталізували.
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