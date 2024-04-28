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Росіяни вдарили по приватному будинку в Куп’янську, з-під завалів дістали жінку

Роман ПетренкоНеділя, 28 квітня 2024, 12:19
Росіяни вдарили по приватному будинку в Куп’янську, з-під завалів дістали жінку
фото ілюстративне, ОВА

Вранці 28 квітня російські війська атакували Харківську область, є поранені серед цивільних.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: О 09:50 окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено 2 приватні будинки, без постраждалих.

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Пізніше ворог завдав удару по місту Куп'янськ, боєприпас влучив у приватний будинок.

До прибуття ДСНС з-під завалу деблокували 36-річну жінку.

Також внаслідок обстрілу травм зазнав 52-річний чоловік, із пораненням живота потерпілого госпіталізували.

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Теми: Харківська областьобстрілвійна
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