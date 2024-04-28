Россияне ударили по частному дому в Купянске, из-под завалов достали женщину
Воскресенье, 28 апреля 2024, 12:19
Утром 28 апреля российские войска атаковали Харьковскую область, есть раненые среди гражданских.
Источник: Харьковская ОВА
Детали: В 09:50 оккупанты обстреляли Волчанск Чугуевского района, повреждены 2 частных дома, без пострадавших.
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Позже враг нанес удар по городу Купянск, боеприпас попал в частный дом.
До прибытия ГСЧС из-под завала деблокировали 36-летнюю женщину.
Также в результате обстрела травмы получил 52-летний мужчина, с ранением живота пострадавшего госпитализировали.
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