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Россияне ударили по частному дому в Купянске, из-под завалов достали женщину

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 12:19
Россияне ударили по частному дому в Купянске, из-под завалов достали женщину
фото иллюстративное, ова

Утром 28 апреля российские войска атаковали Харьковскую область, есть раненые среди гражданских.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: В 09:50 оккупанты обстреляли Волчанск Чугуевского района, повреждены 2 частных дома, без пострадавших.

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Позже враг нанес удар по городу Купянск, боеприпас попал в частный дом.

До прибытия ГСЧС из-под завала деблокировали 36-летнюю женщину.

Также в результате обстрела травмы получил 52-летний мужчина, с ранением живота пострадавшего госпитализировали.

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Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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