Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

"Я соревнуюсь с 6-летним ребенком": Байден пошутил о Трампе

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 15:39
Я соревнуюсь с 6-летним ребенком: Байден пошутил о Трампе
фото: getty images

Действующий президент США Джо Байден во время ужина с корреспондентами в Белом доме пошутил над своим будущим соперником на президентской гонке Дональдом Трампом.

Источник: MSNBC, "Европейская правда"

Детали: Во время ужина Байден произнес несколько самокритичных шуток и еще несколько в адрес Трампа.

Реклама:

"Конечно, возраст является проблемой. Я взрослый человек, и я соревнуюсь с 6-летним ребенком", – сказал Байден, ссылаясь на беспокойство относительно своего возраста, чтобы подколоть Трампа.

Он также упомянул судебный процесс над Трампом, который продолжается по делу об отмывании денег, назвав это "штормовой погодой", намекая на дело о выплате денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.

В конце речь Байдена стала более серьезной. Он говорил о важности свободной прессы и ставках на нынешних президентских выборах.

ВИДЕО ДНЯ

"Я искренне не прошу вас становиться на чью-то сторону. Я прошу вас осознать серьезность момента", – призвал он.

Темы: БайденТрампвиборыСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоССО уничтожили установку вражеского "Бука" с 6 ракетами

Макрон не исключает отправки войск, если РФ прорвет линию фронта и будет запрос Украины

Швейцария: Россию "на этом этапе" не приглашали на саммит мира, но без нее процесс немыслим

НАБУ подозревает нардепа "Слуги народа" в незаконном обогащении на 11 миллионов

Кулеба рассказал, когда Россия может стать участником переговоров

фотоВ киевском метро установили новые буквы для станции "Зверинецкая"

Все новости...
Байден
Байден заявил, что планирует идти на дебаты с Трампом
Байден рассказал о радости военных в окопах на востоке, когда голосовали поддержку Украине
Байден: Уже в следующие несколько часов начнем отправлять оружие в Украину
Последние новости
17:29
БЭБ на Волыни изъяло контрабандные электронные сигареты на 3,2 миллиона
17:25
В Европарламенте - новый призыв забрать у Грузии кандидатский статус в ЕС
17:22
Зеленский на Ставке поручил ускорить поступление оружия от партнеров на фронт
17:16
ОПЕК+ может продолжить сокращение добычи нефти – Reuters
16:58
Китай грозится принять "меры" из-за санкций США против компаний, которые помогают РФ
16:41
Сколько украинцев считают соловьиную родным языком? Опрос
16:38
видеоВ Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии
16:38
обновленоРоссияне ударили КАБами по Дергачам: ранены шесть детей – ОВА
16:27
С начала года аграрии получили более 40 миллиардов на развитие хозяйств
15:58
ЦПК: Украине необходимы иностранные эксперты в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок
Все новости...
Реклама:
Реклама: