"Я соревнуюсь с 6-летним ребенком": Байден пошутил о Трампе

Действующий президент США Джо Байден во время ужина с корреспондентами в Белом доме пошутил над своим будущим соперником на президентской гонке Дональдом Трампом.

Источник: MSNBC, "Европейская правда"

Детали: Во время ужина Байден произнес несколько самокритичных шуток и еще несколько в адрес Трампа.

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"Конечно, возраст является проблемой. Я взрослый человек, и я соревнуюсь с 6-летним ребенком", – сказал Байден, ссылаясь на беспокойство относительно своего возраста, чтобы подколоть Трампа.

Он также упомянул судебный процесс над Трампом, который продолжается по делу об отмывании денег, назвав это "штормовой погодой", намекая на дело о выплате денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.

В конце речь Байдена стала более серьезной. Он говорил о важности свободной прессы и ставках на нынешних президентских выборах.

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"Я искренне не прошу вас становиться на чью-то сторону. Я прошу вас осознать серьезность момента", – призвал он.