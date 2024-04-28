Глава МЗС Польщі не бачить загрози застосування РФ ядерної зброї проти України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не бачить реальної загрози застосування Росією ядерної зброї в Україні.

Джерело: Сікорський в інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "У нас немає жодних доказів того, що він (Володимир Путін – ред.) готується застосувати ядерну зброю...

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Це не та зброя, яку він може застосувати, натиснувши кнопку. Існує звичайний ланцюжок командування від Міністерства оборони і Генерального штабу для її використання. Отже, він повинен переконати своїх генералів виконати такий наказ. Ці генерали знають, що виконання такого наказу означає стати воєнним злочинцем. У цей момент у них буде вибір: або виконати такий наказ, або позбутися Путіна".

Деталі: Крім того, за його словами, США "дуже рішуче" заявили Росії, що використають свою конвенційну зброю "для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України", якщо РФ піде на ядерний удар.

"Я думаю, що це сильний фактор стримування", – додав глава МЗС Польщі.

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Що передувало: Раніше Сікорський закликав не вважати, що Дональд Трамп у разі потенційної перемоги на президентських виборах у США залишить Україну без підтримки і буде грати на руку Кремлю.

Він також висловив сподівання, що рішення Штатів надати Україні далекобійні ракети ATACMS підштовхне канцлера Німеччини все ж надати Україні ракети Taurus.