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Глава МЗС Польщі не бачить загрози застосування РФ ядерної зброї проти України

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоНеділя, 28 квітня 2024, 16:17
Глава МЗС Польщі не бачить загрози застосування РФ ядерної зброї проти України
Радослав Сікорський, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не бачить реальної загрози застосування Росією ядерної зброї в Україні.

Джерело: Сікорський в інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "У нас немає жодних доказів того, що він (Володимир Путін – ред.) готується застосувати ядерну зброю...

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Це не та зброя, яку він може застосувати, натиснувши кнопку. Існує звичайний ланцюжок командування від Міністерства оборони і Генерального штабу для її використання. Отже, він повинен переконати своїх генералів виконати такий наказ. Ці генерали знають, що виконання такого наказу означає стати воєнним злочинцем. У цей момент у них буде вибір: або виконати такий наказ, або позбутися Путіна".

Деталі: Крім того, за його словами, США "дуже рішуче" заявили Росії, що використають свою конвенційну зброю "для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України", якщо РФ піде на ядерний удар.

"Я думаю, що це сильний фактор стримування", – додав глава МЗС Польщі.

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Що передувало: Раніше Сікорський закликав не вважати, що Дональд Трамп у разі потенційної перемоги на президентських виборах у США залишить Україну без підтримки і буде грати на руку Кремлю. 

Він також висловив сподівання, що рішення Штатів надати Україні далекобійні ракети ATACMS підштовхне канцлера Німеччини все ж надати Україні ракети Taurus.

Теми: ПольщаПутінядерна зброя
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