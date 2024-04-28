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Глава МИД Польши не видит угрозы применения РФ ядерного оружия против Украины

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 16:17
Глава МИД Польши не видит угрозы применения РФ ядерного оружия против Украины
Радослав Сикорский, фото Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не видит реальной угрозы применения Россией ядерного оружия в Украине.

Источник: Сикорский в интервью Bild, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "У нас нет никаких доказательств того, что он (глава Кремля Владимир Путин – ред.) готовится применить ядерное оружие...

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Это не то оружие, которое он может применить, нажав кнопку. Существует обычная цепочка командования от Министерства обороны и Генерального штаба для его использования. Следовательно, он должен убедить своих генералов выполнить такой приказ. Эти генералы знают, что выполнение такого приказа означает стать военным преступником. В этот момент у них будет выбор: либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина".

Детали: Кроме того, по его словам, США "очень решительно" заявили России, что используют свое конвенционное оружие "для уничтожения любой российской цели на оккупированных территориях Украины", если РФ пойдет на ядерный удар.

"Я думаю, что это сильный фактор сдерживания", – добавил глава МИД Польши.

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Что предшествовало: Ранее Сикорский призвал не считать, что Дональд Трамп в случае потенциальной победы на президентских выборах в США оставит Украину без поддержки и будет играть на руку Кремлю.

Он также выразил надежду, что решение Штатов предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS подтолкнет канцлера Германии все же предоставить Украине ракеты Taurus.

Темы: ПольшаПутинядерное оружие
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