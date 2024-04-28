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Росіяни вдарили по промисловому об’єкту в Запоріжжі

Катерина ТищенкоНеділя, 28 квітня 2024, 16:30
Росіяни вдарили по промисловому об’єкту в Запоріжжі
Запоріжжя, ілюстративне фото sich.zp.ua

Російські війська у неділю вдень завдали удару по промисловому об’єкту в Запоріжжі.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "О 13:37 Запоріжжя та область чули сильний вибух. Росіяни атакували один з промислових обʼєктів міста.

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Інформація про руйнування уточнюється. На щастя, минулося без постраждалих".

Деталі: О 13:19 Федоров попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу. О 13:39 він повідомив про вибух у Запорізькій області.

Теми: Запоріжжяракетний удар
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