Россияне ударили по промышленному объекту в Запорожье
Воскресенье, 28 апреля 2024, 16:30
Российские войска в воскресенье днем нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "В 13:37 Запорожье и область слышали сильный взрыв. Россияне атаковали один из промышленных объектов города.
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Информация о разрушениях уточняется. К счастью, обошлось без пострадавших".
Детали: В 13:19 Федоров предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога. В 13:39 он сообщил о взрыве в Запорожской области.