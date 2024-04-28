Россияне ударили по промышленному объекту в Запорожье

Российские войска в воскресенье днем нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "В 13:37 Запорожье и область слышали сильный взрыв. Россияне атаковали один из промышленных объектов города.

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Информация о разрушениях уточняется. К счастью, обошлось без пострадавших".

Детали: В 13:19 Федоров предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога. В 13:39 он сообщил о взрыве в Запорожской области.