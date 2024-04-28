Глава МЗС Польщі "не здивується", якщо Росія нападе на його країну
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що "зовсім не здивується", якщо РФ вирішить здійснити напад на Польщу, але вважає, що країна-агресор програє в такому випадку.
Джерело: Сікорський в інтерв’ю Bild, пише "Європейська правда"
Пряма мова: "Росія нападала на Польщу багато разів за 500 років нашої історії. Тому ми зовсім не здивуємося.
Росія тоді б програла, тому що ми, як Захід, набагато потужніші за Росію. Сьогодні Україна не бореться наодинці. На відміну від того, що часто траплялося в минулому, ми не будемо воювати наодинці".
Деталі: Коментуючи можливість російського нападу на країни НАТО, Сікорський вказав, що німецьких політиків, "схоже, влаштовує, що Росія буде готова лише через чотири-п'ять років, а до того часу буде готова і Німеччина".
"Але річ у тім, що перш ніж Росія дістанеться до Німеччини, вона має дістатися до деяких інших країн", – додав він.
Що передувало: Раніше Сікорський закликав не вважати, що Дональд Трамп у разі потенційної перемоги на президентських виборах у США залишить Україну без підтримки і буде грати на руку Кремлю.
Він також не бачить ризику, що Путін може застосувати ядерну зброю проти України.