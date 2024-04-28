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Глава МИД Польши "не удивится", если Россия нападет на его страну

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 17:50
Глава МИД Польши не удивится, если Россия нападет на его страну
Радослав Сикорский, фото Bloomberg via Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что "совсем не удивится", если РФ решит осуществить нападение на Польшу, но считает, что страна-агрессор проиграет в таком случае.

Источник: Сикорский в интервью Bild, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Россия нападала на Польшу много раз за 500 лет нашей истории. Поэтому мы совсем не удивимся.

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Россия тогда бы проиграла, потому что мы, как Запад, гораздо мощнее России. Сегодня Украина не борется в одиночку. В отличие от того, что часто случалось в прошлом, мы не будем воевать в одиночку".

Детали: Комментируя возможность российского нападения на страны НАТО, Сикорский указал, что немецких политиков, "похоже, устраивает, что Россия будет готова лишь через четыре-пять лет, а к тому времени будет готова и Германия".

"Но дело в том, что прежде чем Россия доберется до Германии, она должна добраться до некоторых других стран", – добавил он.

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Что предшествовало: Ранее Сикорский призвал не считать, что Дональд Трамп в случае потенциальной победы на президентских выборах в США оставит Украину без поддержки и будет играть на руку Кремлю.

Он также не видит риска, что Путин может применить ядерное оружие против Украины.

Темы: ПольшаРосcиявойна
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