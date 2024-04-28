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Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх

Катерина ТищенкоНеділя, 28 квітня 2024, 18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
Володимир Зеленський, ілюстративне фото AFP via Getty Images

Україна очікує обіцяного постачання зброї від США та працює зі Сполученими Штатами над текстом безпекової угоди, яка має стати найсильнішою з подібних угод.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Ми ще очікуємо постачання, яке обіцяне Україні, – ми очікуємо саме такого обсягу й ваги у поставках, які здатні змінювати ситуацію на полі бою в інтересах України. І важливо, щоб була реалізована кожна наша домовленість – усе, що дасть і практичні результати на полі бою, і підтримає моральну силу всіх, хто на передовій".

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Деталі: Зеленський повідомив, що у неділю говорив із лідером демократів у Палаті представників Конгресу США Гакімом Джеффрісом, і під час розмови, зокрема, підкреслив, що Україні якнайшвидше необхідні системи ППО Patriot.

"Ми на всіх рівнях взаємодіємо з партнерами, щоб досягти саме того рівня оперативності в допомозі, який потрібен, щоб не лише зберігати наші позиції, а й щоб зривати російські плани війни", – додав президент.

Він також повідомив, що зараз команди України та США працюють "уже над конкретним текстом" безпекової угоди.

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Пряма мова: "Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї. Угода повинна бути дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства. Я вдячний і нашій команді, і команді американської сторони за просування з підготовкою угоди".

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Теми: ЗеленськийСШАгарантії безпеки
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