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Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
Владимир Зеленский, иллюстративное фото AFP via Getty Images

Украина ожидает обещанных поставок оружия от США и работает с Соединенными Штатами над текстом соглашения по безопасности, которое должно стать самым сильным из подобных соглашений.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Мы еще ожидаем поставки, которые обещаны Украине, – мы ожидаем именно такого объема и веса в поставках, которые способны менять ситуацию на поле боя в интересах Украины. И важно, чтобы была реализована каждая наша договоренность – все, что даст и практические результаты на поле боя, и поддержит моральную силу всех, кто на передовой".

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Детали: Зеленский сообщил, что в воскресенье говорил с лидером демократов в Палате представителей Конгресса США Хакимом Джеффрисом, и во время разговора, в частности, подчеркнул, что Украине как можно быстрее необходимы системы ПВО Patriot.

"Мы на всех уровнях взаимодействуем с партнерами, чтобы достичь именно того уровня оперативности в помощи, который нужен, чтобы не только сохранять наши позиции, но и чтобы срывать российские планы войны", – добавил президент.

Он также сообщил, что сейчас команды Украины и США работают "уже над конкретным текстом" соглашения по безопасности.

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Прямая речь: "Цель наша в том, чтобы сделать это соглашение наиболее сильным из всех. Обсуждаются конкретные основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия. Соглашение должно быть действительно образцовым, которое будет соответствовать силе американского лидерства. Я благодарен и нашей команде, и команде американской стороны за продвижение с подготовкой соглашения".

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Темы: ЗеленскийСШАгарантии безопасности
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