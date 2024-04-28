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Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні

Катерина ТищенкоНеділя, 28 квітня 2024, 19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що світова більшість може й повинна примусити Росію до справедливого миру, і цей шлях може початися в червні на Саміті миру.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Продовжуємо готувати на червень перший, інавгураційний Саміт миру, і наша команда зараз, а разом із нею й команди ключових партнерів працюють, щоб Саміт став справді глобальним.

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Точно можемо сказати: усі континенти будуть представлені – різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов’язковими документами для кожної держави світу, зокрема й такої, як Росія, де царює божевілля.

Світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру".

Деталі: Зеленський у зверненні також зазначив, що Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу до ЄС, "і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу".

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"Готуємось і до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Потрібен сильний політичний сигнал – Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності й готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс", – сказав він.

Теми: Зеленськиймирміжнародна спільнота
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