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Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что мировое большинство может и должно принудить Россию к справедливому миру, и этот путь может начаться в июне на Саммите мира.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Продолжаем готовить на июнь первый, инаугурационный Саммит мира, и наша команда сейчас, а вместе с ней и команды ключевых партнеров работают, чтобы Саммит стал действительно глобальным.

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Точно можем сказать: все континенты будут представлены – разные части мира, разные взгляды на глобальное развитие. Но все они объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, в том числе и такого, как Россия, где царствует безумие.

Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру".

Детали: Зеленский в обращении также отметил, что Украина выполнила все необходимые условия для реального начала переговоров по вступлению в ЕС, "и теперь свои обязательства должна выполнить сторона Евросоюза".

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"Готовимся и к саммиту НАТО, который состоится этим летом. Нужен сильный политический сигнал – Альянс не должен бояться собственной силы и прятаться от собственных основ. Каждая страна, которая разделяет общие ценности и готова реально их защищать, заслуживает приглашения в Альянс", – сказал он.

Темы: Зеленскиймирмеждународная общественность
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