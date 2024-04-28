У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
У Німеччині обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту 57-річному росіянину, підозрюваному в убивстві двох українців у місті Мурнау.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу німецької поліції
Деталі: За даними поліції, підозрюваний у неділю, 28 квітня, постав перед слідчим суддею на вимогу прокуратури Мюнхена II, яка веде цю справу.
Було видано ордер на арешт підозрюваного росіянина.
Поліція негайно доставила чоловіка до в'язниці, де він зараз перебуває під вартою.
Наразі триває розслідування прокуратури та карного розшуку щодо передумов і мотивів злочину.
Що передувало: Вбивство сталося 27 квітня. Сповіщення про двох чоловіків з тяжкими пораненнями надійшло близько 17:20. На час приїзду медиків один чоловік вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.
Загиблими виявились двоє українців 23 і 36 років, які проживали у сусідньому районі Гарміш-Партенкірхен.
Після негайних слідчих дій неподалік від місця події затримали 57-річного підозрюваного – громадянина Росії.