У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців

У Німеччині обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту 57-річному росіянину, підозрюваному в убивстві двох українців у місті Мурнау.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу німецької поліції

Деталі: За даними поліції, підозрюваний у неділю, 28 квітня, постав перед слідчим суддею на вимогу прокуратури Мюнхена II, яка веде цю справу.

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Було видано ордер на арешт підозрюваного росіянина.

Поліція негайно доставила чоловіка до в'язниці, де він зараз перебуває під вартою.

Наразі триває розслідування прокуратури та карного розшуку щодо передумов і мотивів злочину.

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Що передувало: Вбивство сталося 27 квітня. Сповіщення про двох чоловіків з тяжкими пораненнями надійшло близько 17:20. На час приїзду медиків один чоловік вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.

Загиблими виявились двоє українців 23 і 36 років, які проживали у сусідньому районі Гарміш-Партенкірхен.

Після негайних слідчих дій неподалік від місця події затримали 57-річного підозрюваного – громадянина Росії.