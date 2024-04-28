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В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
иллюстративное фото Getty Images

В Германии избрали меру пресечения в виде заключения под стражу 57-летнему россиянину, подозреваемому в убийстве двух украинцев в городе Мурнау.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу немецкой полиции

Детали: По данным полиции, подозреваемый в воскресенье, 28 апреля, предстал перед следственным судьей по требованию прокуратуры Мюнхена II, которая ведет это дело.

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Был выдан ордер на арест подозреваемого россиянина.

Полиция немедленно доставила мужчину в тюрьму, где он сейчас находится под стражей.

Сейчас продолжается расследование прокуратуры и уголовного розыска относительно предпосылок и мотивов преступления.

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Что предшествовалоУбийство произошло 27 апреля. Оповещение о двух мужчинах с тяжелыми ранениями поступило около 17:20. На время приезда медиков один мужчина уже умер. Второй, что тоже имел тяжелые ранения, вскоре скончался в больнице.

Погибшими оказались двое украинцев 23 и 36 лет, которые проживали в соседнем районе Гармиш-Партенкирхен.

После немедленных следственных действий неподалеку от места происшествия задержали 57-летнего подозреваемого – гражданина России.

Темы: ГерманияубийствоРосcия
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