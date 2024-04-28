Розвідка повідомила про знищення двох тепловозів у Росії
Неділя, 28 квітня 2024, 20:21
У російських містах Оренбург і Владикавказ у неділю і п’ятницю було знищено два тепловози.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України
Розвідка повідомляє про знищення двох тепловозів у Росії. Відео ГУР pic.twitter.com/1PBQf4NADjРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 28, 2024
Дослівно: "28 квітня 2024 року в місті Оренбург на Росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М".
Схожий інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті Владикавказ ― тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3".
ВІДЕО ДНЯ
ГУР МО України констатує ― ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора".