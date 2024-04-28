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Розвідка повідомила про знищення двох тепловозів у Росії

Катерина ТищенкоНеділя, 28 квітня 2024, 20:21
Розвідка повідомила про знищення двох тепловозів у Росії
скріншот відео ГУР

У російських містах Оренбург і Владикавказ у неділю і п’ятницю було знищено два тепловози.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "28 квітня 2024 року в місті Оренбург на Росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М".

Схожий інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті Владикавказ ― тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3".

ВІДЕО ДНЯ

ГУР МО України констатує ― ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора".

Теми: розвідкаРосія
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