Розвідка повідомила про знищення двох тепловозів у Росії

У російських містах Оренбург і Владикавказ у неділю і п’ятницю було знищено два тепловози.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Розвідка повідомляє про знищення двох тепловозів у Росії. Відео ГУР pic.twitter.com/1PBQf4NADj Реклама: April 28, 2024

Дослівно: "28 квітня 2024 року в місті Оренбург на Росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М".

Схожий інцидент трапився двома днями раніше, 26 квітня, у місті Владикавказ ― тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3".

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