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Разведка сообщила об уничтожении двух тепловозов в России

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 20:21
Разведка сообщила об уничтожении двух тепловозов в России
скриншот видео ГУР

В российских городах Оренбург и Владикавказ в воскресенье и пятницу были уничтожены два тепловоза.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно: "28 апреля 2024 года в городе Оренбург на России неизвестные лица сожгли дотла магистральный тепловоз марки "2ТЭ10М".

Похожий инцидент произошел двумя днями ранее, 26 апреля, в городе Владикавказ – тогда ночью огонь уничтожил тепловоз "ЧМЭ-3".

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ГУР МО Украины констатирует – ликвидация подвижного состава на российской железной дороге уменьшает возможности военной логистики государства-агрессора".

Темы: разведкаРосcия
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