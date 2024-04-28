Разведка сообщила об уничтожении двух тепловозов в России
Воскресенье, 28 апреля 2024, 20:21
В российских городах Оренбург и Владикавказ в воскресенье и пятницу были уничтожены два тепловоза.
Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины
Розвідка повідомляє про знищення двох тепловозів у Росії. Відео ГУР pic.twitter.com/1PBQf4NADjРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 28, 2024
Дословно: "28 апреля 2024 года в городе Оренбург на России неизвестные лица сожгли дотла магистральный тепловоз марки "2ТЭ10М".
Похожий инцидент произошел двумя днями ранее, 26 апреля, в городе Владикавказ – тогда ночью огонь уничтожил тепловоз "ЧМЭ-3".
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