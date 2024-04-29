Сирський показав авіаудари Сил оборони по місцях зосередження особового складу росіян

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський показав, як Сили оборони завдають авіаударів по скупченню особового складу окупантів на Донеччині та у Запорізькій області.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "Відстежуємо та б’ємо.

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Сьогодні (28 квітня – ред.) завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено".