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Сирський показав авіаудари Сил оборони по місцях зосередження особового складу росіян

Ольга Глущенко Понеділок, 29 квітня 2024, 00:54
Сирський показав авіаудари Сил оборони по місцях зосередження особового складу росіян
скриншот відео

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський показав, як Сили оборони завдають авіаударів по скупченню особового складу окупантів на Донеччині та у Запорізькій області.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "Відстежуємо та б’ємо.

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Сьогодні (28 квітня – ред.) завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області. Цілі вражено".

Теми: СирськийЗбройні силивійна
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