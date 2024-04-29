Сырский показал авиаудары Сил обороны по местам сосредоточения личного состава россиян
Понедельник, 29 апреля 2024, 00:54
Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский показал, как Силы обороны наносят авиаудары по скоплению личного состава оккупантов в Донецкой области и в Запорожской области.
Источник: Сырский в Facebook
Прямая речь: "Отслеживаем и бьем.
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Сегодня (28 апреля – ред.) нанесены два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника в Донецкой области и в Запорожской области. Цели поражены".