Сырский показал авиаудары Сил обороны по местам сосредоточения личного состава россиян

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский показал, как Силы обороны наносят авиаудары по скоплению личного состава оккупантов в Донецкой области и в Запорожской области.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "Отслеживаем и бьем.

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Сегодня (28 апреля – ред.) нанесены два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника в Донецкой области и в Запорожской области. Цели поражены".