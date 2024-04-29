Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скинули 25 мін

Протягом минулого дня росіяни здійснили 35 обстрілів Сумської області, одну з громад атакували чотирма некерованими ракетами, на дві інші – скинули 25 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 127 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Шосткинській громаді ворог бив з РСЗВ, 6 вибухів.

На Білопільську громаду з території РФ ворожий БпЛА здійснив скидання боєприпасу, також був артобстріл, 7 вибухів.

Краснопільську громаду ворог атакував FPV-дроном, скидав боєприпаси з БпЛА, бив з артилерії та мінометів. Загалом – 12 вибухів.

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Великописарівська громада зазнала ракетної атаки: з території РФ гвинтокрил здійснив пуск 4-х ракет (типу НАР). Також росіяни били по громаді з мінометів, скинули ВОГ – 25 вибухів.

У Хотінській громаді зафіксували обстріли з міномета і танка, 16 вибухів.

По Юнаківській громаді росіяни вдарили з артилерії та скинули ВОГ з БпЛА – 25 вибухів.

На територію Есманьської громади ворог скинув 14 мін, Шалигінської – 11 мін.

По Новослобідській громаді: здійснив артилерійський обстріл, 5 вибухів.

По Середино-Будській громаді ворог бив з артилерії, 6 вибухів.