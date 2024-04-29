Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбросили 25 мин

В течение прошлого дня россияне совершили 35 обстрелов Сумской области, одну из громад атаковали четырьмя неуправляемыми ракетами, на две другие – сбросили 25 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 127 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Есманьская, Шалыгинская, Шосткинская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Шосткинской громаде враг бил из РСЗО, 6 взрывов.

На Белопольскую громаду с территории РФ вражеский БпЛА совершил сброс боеприпаса, также был артобстрел, 7 взрывов.

Краснопольскую громаду враг атаковал FPV-дроном, сбрасывал боеприпасы с БПЛА, бил из артиллерии и минометов. В целом – 12 взрывов.

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Великописаревская громада подверглась ракетной атаке: с территории РФ вертолет осуществил пуск 4-х ракет (типа НАР). Также россияне били по общине из минометов, сбросили ВОГ – 25 взрывов.

В Хотинской громаде зафиксировали обстрелы из миномета и танка, 16 взрывов.

По Юнаковской громаде россияне ударили из артиллерии и сбросили ВОГ с БпЛА – 25 взрывов.

На территорию Есманьской громады враг сбросил 14 мин, Шалыгинской – 11 мин.

По Новослободской громаде: совершил артиллерийский обстрел, 5 взрывов.

По Середино-Будской громаде враг бил из артиллерии, 6 взрывов.