Спротив: Росіяни вербують білоруську молодь для збирання БпЛА

За даними національного спротиву, у Білорусі розпочався молодіжний форум з розробки БпЛА, на якому росіяни намагаються "максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва" дронів для своїх збройних сил.

Джерело: ЦНС

Деталі: У повідомлення спротиву зазначається, що у Білоруському державному технічному університеті розпочався Міжнародний молодіжний форум з розробки БпЛА, який курують росіяни.

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Дослівно: "Так, на форумі були помічені представники терористичної організації ПВК "Вагнер". Задачею форуму є "максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БпЛА для ЗС РФ.

Кураторами форуму є держсекретар "союзної держави" Дмітрій Мезенцев й посол РФ Боріс Гризлов".

Деталі: У спротиві додають, що також до Мінська приїхала представницька делегація від Казанського технічного дослідницького університету, яка займається розробленням бойових БпЛА у РФ.

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Дослівно: "Саме до університету у Казані очікують постачання наукових кадрів для роботи на російський ОПК".