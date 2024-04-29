По данным национального сопротивления, в Беларуси начался молодежный форум по разработке БпЛА, на котором россияне пытаются "максимально привлечь молодых белорусов к разработке и производству" дронов для своих вооруженных сил.

Источник: ЦНС

Детали: В сообщении сопротивления отмечается, что в Белорусском государственном техническом университете начался Международный молодежный форум по разработке БПЛА, который курируют россияне.

Реклама:

Дословно: "Так, на форуме были замечены представители террористической организации ЧВК "Вагнер". Задачей форума является "максимально привлечь молодых белорусов к разработке и производству БпЛА для ВС РФ.

Кураторами форума являются госсекретарь "союзного государства" Дмитрий Мезенцев и посол РФ Борис Грызлов".

Детали: В сопротивлении добавляют, что также в Минск приехала представительная делегация от Казанского технического исследовательского университета, которая занимается разработкой боевых БпЛА в РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Именно в университет в Казани ожидают поставки научных кадров для работы на российский ОПК".