Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Сопротивление: Россияне вербуют белорусскую молодежь для сборки БпЛА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 29 апреля 2024, 02:58
Сопротивление: Россияне вербуют белорусскую молодежь для сборки БпЛА
иллюстрация ЦНС

По данным национального сопротивления, в Беларуси начался молодежный форум по разработке БпЛА, на котором россияне пытаются "максимально привлечь молодых белорусов к разработке и производству" дронов для своих вооруженных сил.

Источник: ЦНС

Детали: В сообщении сопротивления отмечается, что в Белорусском государственном техническом университете начался Международный молодежный форум по разработке БПЛА, который курируют россияне.

Реклама:

Дословно: "Так, на форуме были замечены представители террористической организации ЧВК "Вагнер". Задачей форума является "максимально привлечь молодых белорусов к разработке и производству БпЛА для ВС РФ.

Кураторами форума являются госсекретарь "союзного государства" Дмитрий Мезенцев и посол РФ Борис Грызлов".

Детали: В сопротивлении добавляют, что также в Минск приехала представительная делегация от Казанского технического исследовательского университета, которая занимается разработкой боевых БпЛА в РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Именно в университет в Казани ожидают поставки научных кадров для работы на российский ОПК".

Темы: БеларусьРосcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Все новости...
Беларусь
СБУ назвала белорусские угрозы киевским больницам проявлениями ИПСО
У Лукашенко заявили, что якобы помешали ударам дронов по Минску с территории Литвы
Лукашенко заявил, что оппозиция хочет захватить часть Беларуси и позвать НАТО
Последние новости
20:13
фотоРоссияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет
20:04
Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии
19:59
футбол"Верес" победил "Минай" в битве за выживание в УПЛ
19:52
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 69 авиаударов по Украине за сутки
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
19:35
Польша продолжит оплату более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:29
Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА
19:19
"Укрнафта" и АРМА просят разрешения АМКУ на управление активами "Татнефти"
19:19
велоспортВ погоне за Погачаром. Бельгиец Мерлир выиграл финишный спринт на 3 етапе Джиро д'Италия-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: