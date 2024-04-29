Сопротивление: Россияне вербуют белорусскую молодежь для сборки БпЛА
По данным национального сопротивления, в Беларуси начался молодежный форум по разработке БпЛА, на котором россияне пытаются "максимально привлечь молодых белорусов к разработке и производству" дронов для своих вооруженных сил.
Источник: ЦНС
Детали: В сообщении сопротивления отмечается, что в Белорусском государственном техническом университете начался Международный молодежный форум по разработке БПЛА, который курируют россияне.
Дословно: "Так, на форуме были замечены представители террористической организации ЧВК "Вагнер". Задачей форума является "максимально привлечь молодых белорусов к разработке и производству БпЛА для ВС РФ.
Кураторами форума являются госсекретарь "союзного государства" Дмитрий Мезенцев и посол РФ Борис Грызлов".
Детали: В сопротивлении добавляют, что также в Минск приехала представительная делегация от Казанского технического исследовательского университета, которая занимается разработкой боевых БпЛА в РФ.
Дословно: "Именно в университет в Казани ожидают поставки научных кадров для работы на российский ОПК".