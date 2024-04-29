Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Генштаб: На фронті відбулося понад 130 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському напрямку

Ольга Глущенко Понеділок, 29 квітня 2024, 06:54
Генштаб: На фронті відбулося понад 130 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському напрямку
українські захисники, фото з facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони відбили 131 атаку ворога, 55 з них – на Авдіївському напрямку.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Загалом ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Реклама:

Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання Сил оборони на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак у районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку ворог провів 18 атак у районах  населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 29 атак у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 55 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 15 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських захисників у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Разом з тим протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

фотоЧерез складну ситуацію на сході Сирський дві доби провів на передовій

Усі новини...
Генштаб
На Авдіївському напрямку захисники відбили 40 атак – Генштаб
Вночі ворог атакував Україну 4 "Шахедами" і 5 БпЛА невстановленого типу – зведення
Сили оборони відбили 24 атаки на Авдіївському напрямку – Генштаб
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: