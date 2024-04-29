Генштаб: На фронті відбулося понад 130 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському напрямку

За минулу добу Сили оборони відбили 131 атаку ворога, 55 з них – на Авдіївському напрямку.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Загалом ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Реклама:

Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання Сил оборони на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак у районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку ворог провів 18 атак у районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 29 атак у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 55 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 15 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських захисників у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Разом з тим протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.