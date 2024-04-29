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Генштаб: На фронте произошло более 130 боевых столкновений, больше всего – на Авдеевском направлении

Ольга ГлущенкоПонедельник, 29 апреля 2024, 06:54
Генштаб: На фронте произошло более 130 боевых столкновений, больше всего – на Авдеевском направлении
украинские защитники, фото с facebook-страницы Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны отбили 131 атаку врага, 55 из них – на Авдеевском направлении.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В общем враг нанес 1 ракетный и 82 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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За прошедшие сутки произошло 131 боевое столкновение.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски Сил обороны на угрожающие направления.

На Купянском направлении украинские воины отбили 6 атак в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

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На Лиманском направлении враг провел 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергиевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отбили 29 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Григорьевка, Ивановское, Клищеевка, Новый, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные отбили 55 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону.

На Ореховском направлении оккупанты 4 раза атаковали позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг 5 раз атаковал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Вместе с тем за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Темы: Генштабвойна
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