Росіяни 346 разів обстріляли Запорізьку область: поранили чоловіка, зруйнували житло

За минулу добу російські військові 346 разів обстрілювали Запорізьку область, у результаті чого зруйновані житлові будинки, одна людина дістала поранення.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Одного чоловіка поранено під час ворожої атаки на Запорізький район. Впродовж доби окупанти 346 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів".

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Деталі: Зокрема, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю та 6 авіаційних ударів по Веселянці, Новоандріївці, Малій Токмачці та Роботиному.

118 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

З реактивних систем залпового вогню росіяни обстрілювали Левадне, Малу Токмачку та Роботине. По території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Лугівського, Вербового, та Степногірська загарбники 216 разів гатили з артилерії.

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За словами Федорова, до влади надійшло 12 повідомлень про руйнування житла.