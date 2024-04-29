Россияне 346 раз обстреляли Запорожскую область: ранили мужчину, разрушили жилье

За минувшие сутки российские военные 346 раз обстреливали Запорожскую область, в результате чего разрушены жилые дома, один человек получил ранения.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Один мужчина ранен во время вражеской атаки на Запорожский район. В течение суток оккупанты 346 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов".

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Детали: В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью и 6 авиационных ударов по Веселянке, Новоандреевке, Малой Токмачке и Роботино.

118 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Из реактивных систем залпового огня россияне обстреливали Левадное, Малую Токмачку и Роботино. По территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки, Луговского, Вербового, и Степногорска захватчики 216 раз били из артиллерии.

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По словам Федорова, поступило 12 сообщений о разрушении жилья.