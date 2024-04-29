Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне 346 раз обстреляли Запорожскую область: ранили мужчину, разрушили жилье

Ирина БалачукПонедельник, 29 апреля 2024, 07:29
Россияне 346 раз обстреляли Запорожскую область: ранили мужчину, разрушили жилье
Последствия российских обстрелов. Фото из Telegram Ивана Федорова

За минувшие сутки российские военные 346 раз обстреливали Запорожскую область, в результате чего разрушены жилые дома, один человек получил ранения.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Один мужчина ранен во время вражеской атаки на Запорожский район. В течение суток оккупанты 346 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов".

Реклама:

Детали: В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью и 6 авиационных ударов по Веселянке, Новоандреевке, Малой Токмачке и Роботино.

118 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Из реактивных систем залпового огня россияне обстреливали Левадное, Малую Токмачку и Роботино. По территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки, Луговского, Вербового, и Степногорска захватчики 216 раз били из артиллерии.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Федорова, поступило 12 сообщений о разрушении жилья.

Темы: Запорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Все новости...
Запорожская область
На ВОТ Запорожской области россияне намерены продавать захваченное жилье украинцев – Федоров
В Запорожской области прогремел взрыв
Россияне не снижают интенсивность атак, за сутки на фронте было 114 боестолкновений − Генштаб
Последние новости
20:13
фотоРоссияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет
20:04
Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии
19:59
футбол"Верес" победил "Минай" в битве за выживание в УПЛ
19:52
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 69 авиаударов по Украине за сутки
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
19:35
Польша продолжит оплату более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:29
Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА
19:19
"Укрнафта" и АРМА просят разрешения АМКУ на управление активами "Татнефти"
19:19
велоспортВ погоне за Погачаром. Бельгиец Мерлир выиграл финишный спринт на 3 етапе Джиро д'Италия-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: