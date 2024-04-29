Зеленський запросив до України лідера демократів у Палаті представників Джеффріса

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів телефонну розмову з лідером демократичної меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом та запросив його до України.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Відзначив двопартійну підтримку нашої країни в Конгресі та лідерство президента Байдена. Запросив пана Джеффріса до України".

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Деталі: Джеффріс відіграв вирішальну роль у допомозі спікеру Палати представників, республіканцю Майку Джонсону прийняти законопроєкт про іноземну допомогу, який включає допомогу Україні на 61 млрд доларів.

Також президент розповів про нагальну потребу в посиленні української протиповітряної оборони системами Patriot для захисту українських міст і громад, економіки та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.

Запрошення надійшло через кілька днів після того, як Зеленський заявив, що запросив спікера Джонсона відвідати Україну.

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Джеффріс відігравав центральну роль у боротьбі за схвалення іноземної допомоги, тиснучи на Джонсона, щоб він виклав на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, і надаючи голоси демократів.

Джеффріс навіть дозволив демократам у Комітеті з регламенту Палати представників проголосувати за пакет, що стало надзвичайно рідкісним моментом.

Нагадаємо: Напередодні у Демократичній партії заявили, що не підтримають відставку спікера Джонсона, якщо ультраправа конгресвумен Марджорі Тейлор Грін винесе це питання на голосування.