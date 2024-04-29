Зеленский пригласил в Украину лидера демократов в Палате представителей Джеффриса

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье провел телефонный разговор с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Гакимом Джеффрисом и пригласил его в Украину.

Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Отметил двухпартийную поддержку нашей страны в Конгрессе и лидерство президента Байдена. Пригласил господина Джеффриса в Украину".

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Детали: Джеффрис сыграл решающую роль в помощи спикеру Палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону принять законопроект об иностранной помощи, который включает помощь Украине на 61 млрд долларов.

Также президент рассказал о насущной потребности в усилении украинской противовоздушной обороны системами Patriot для защиты украинских городов и общин, экономики и критической инфраструктуры от российского воздушного террора.

Приглашение поступило через несколько дней после того, как Зеленский заявил, что пригласил спикера Джонсона посетить Украину.

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Джеффрис играл центральную роль в борьбе за одобрение иностранной помощи, оказывая давление на Джонсона, чтобы он выложил на рассмотрение законопроект о помощи Украине, и предоставляя голоса демократов.

Джеффрис даже позволил демократам в Комитете по регламенту Палаты представителей проголосовать за пакет, что стало чрезвычайно редким моментом.

Напомним: Накануне в Демократической партии заявили, что не поддержат отставку спикера Джонсона, если ультраправая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин вынесет этот вопрос на голосование.